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    Гонщик «Астаны» стал восьмым на третьем этапе «Тура Лангкави»

    13 Октября 2022, 19:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялся третий этап многодневной велогонки «Тур Лангкави», протяженностью 124.2 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый и третий результаты этапа — у колумбийских гонщиков команды «Movistar» Ивана Рамиро Сосы и Эйнера Рубио. Вторым стал британец Хью Карти из «EF Education-EasyPost».

    Гонщик «Астаны» Андрей Зейц стал восьмым, Харольд Мартин Лопес — 25-м, Игорь Чжан — 43-м, Джанни Москон — 53-м, Глеб Сырица — 57-м, Евгений Гидич — 63-м.

    «Тур Лангкави». Третий этап.

    Putrajaya — Genting Highlands. 124.2 километра.

    1. Иван Рамиро Соса (Колумбия, «Movistar») — 3:25:31;

    2. Хью Карти (Великобритания, «EF Education-EasyPost») — +0:19;

    3. Эйнер Рубио (Колумбия, «Movistar») — +1:56;

    8. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +2:23;

    25. Харольд Мартин Лопес (Эквадор, «Астана») — +7:43;

    43. Игорь Чжан (Казахстан, «Астана») — +15:32;

    53. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +19:46;

    57. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +21:44;

    63. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +22:59.

    Общий зачет:

    1. Иван Рамиро Соса (Колумбия, «Movistar») — 11:18:24;

    2. Хью Карти (Великобритания, «EF Education-EasyPost») — +0:23;

    3. Эйнер Рубио (Колумбия, «Movistar») — +2:02;

    8. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +2:33;

    22. Харольд Мартин Лопес (Эквадор, «Астана») — +7:53;

    45. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +19:56;

    46. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +21:38;

    56. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +23:26;

    58. Игорь Чжан (Казахстан, «Астана») — +24:15.


    Фото: astana-qazaqstan.com
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