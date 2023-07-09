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    Гонщик «Астаны» стал 14-м на восьмом этапе «Тур де Франс»

    9 Июля 2023, 05:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся восьмой этап веломногодневки «Тур де Франс», протяженностью 200.7 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победу на этапе одержал датчанин Йеспер Филипсен из команды «Lidl-Trek». Второй и третий результаты у бельгийских гонщиков Йеспера Филипсена из «Alpecin-Deceuninck» и Ваута Ван Арта из «Jumbo-Visma».

    У «Астаны» лучшим стал Кейс Бол, завершивший этап 14-м.

    «Тур де Франс». Восьмой этап Либурн — Лимож. 200.7 км

    1. Мадс Педерсен (Дания, «Lidl-Trek») — 4:12:26 2. Йеспер Филипсен (Бельгия, «Alpecin-Deceuninck») 3. Ваут Ван Арт (Бельгия, «Jumbo-Visma»)

    14. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана»)

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Велоспорт
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