Гонщик «Астаны» стал 14-м на восьмом этапе «Тур де Франс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся восьмой этап веломногодневки «Тур де Франс», протяженностью 200.7 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал датчанин Йеспер Филипсен из команды «Lidl-Trek». Второй и третий результаты у бельгийских гонщиков Йеспера Филипсена из «Alpecin-Deceuninck» и Ваута Ван Арта из «Jumbo-Visma».

У «Астаны» лучшим стал Кейс Бол, завершивший этап 14-м.

«Тур де Франс». Восьмой этап Либурн — Лимож. 200.7 км

1. Мадс Педерсен (Дания, «Lidl-Trek») — 4:12:26 2. Йеспер Филипсен (Бельгия, «Alpecin-Deceuninck») 3. Ваут Ван Арт (Бельгия, «Jumbo-Visma»)

14. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана»)