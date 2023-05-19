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Гонщик «Астаны» пробился в пятерку лидеров общего зачета «Четырех дней Дюнкерка»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Мая 2023, 07:21
Гонщик «Астаны» пробился в пятерку лидеров общего зачета «Четырех дней Дюнкерка» Фото: astana-qazaqstan.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Индивидуальная гонка с раздельным стартом состоялась на третьем этапе многодневной велогонки «Четыре дня Дюнкерка» во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Самым быстрым на прошедшем этапе стал француз Бенжамин Тома из команды «Cofidis». Второй и третий результаты — у датских гонщиков Никласа Ларсена из «Uno-X» и Каспера Асгрина из «Soudal-Quick Step».

У «Астаны» лучшим стал Кейс Бол финишировавший пятым. Игорь Чжан завершил этап 19-м, Глеб Брусенский — 31-м, Юрий Натаров — 86-м, Дмитрий Груздев — 105-м, Евгений Гидич — 123-м.

Общий зачет:

1. Бенжамин Тома (Франция, «Cofidis») — 8:50:04
2. Каспер Асгрин (Дания, «Soudal-Quick Step») — +0:14
3. Итан Вернон (Великобритания, «Soudal-Quick Step») — +0:20

5. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») — +0:26
16. Игорь Чжан (Казахстан, «Астана») — +0:44
49. Глеб Брусенский (Казахстан, «Астана») — +1:47
76. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +3:28
100. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +4:36
126. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +8:16.


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