Гонщик «Астаны» пробился в десятку лучших пятого этапа «Тур Польши»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты пятого этапа веломногодневки «Тур Польши», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал голландец Марин ван ден Берг из команды «EF Education-EasyPost». Второе место занял словенец Матей Мохорич из «Bahrain-Victorious». Третий результат у португальца Жуана Алмейды из «UAE Team Emirates».

У «Астаны» лучшим стал Кристиан Скарони, завершивший этап девятым. Самуэле Баттистелла финишировал 23-м, Вадим Пронский — 44-м, Джанмарко Гарофоли — 64-м, Антонио Нибали — 71-м, Давиде Мартинелли — 139-м, Евгений Гидич — 140-м.

«Тур Польши». Пятый этап Pszczyna — Bielsko-Biala. 198.8 км

1. Марин ван ден Берг (Нидерланды, «EF Education-EasyPost») — 4:51:27 2. Матей Мохорич (Словения, «Bahrain-Victorious») 3. Жуан Алмейда (Португалия, «UAE Team Emirates»)

9. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») 23. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») 44. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +0:27 64. Джанмарко Гарофоли (Италия, «Астана») — +2:48 71. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +4:34 139. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +27:41 140. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана»)

Общий зачет:

1. Матей Мохорич (Словения, «Bahrain-Victorious») — 22:29:32 2. Жуан Алмейда (Португалия, «UAE Team Emirates») — +0:12 3. Михал Квятковский (Польша, «INEOS Grenadiers») — +0:18

5. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +0:26 8. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +0:37 55. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +12:02 59. Джанмарко Гарофоли (Италия, «Астана») — +14:48 73. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +19:28 140. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +56:29 147. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +57:51