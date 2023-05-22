Гонщик «Астаны» Мартин Лаас стал победителем «Тура Сакарьи»

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Эстонский гонщик Мартин Лаас, выступая за континентальную команду Astana QazaqstanDevelopment Team, стал итоговым победителем турецкой многодневной гонки «Тур Сакарьи», которая завершилась этапом протяженностью 138 км. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Astana-Qazaqstan.com.

«Я очень рад этой победе, но еще больше я рад и горд командой, которая поддерживала меня здесь, в Турции. Ребята проделали феноменальную работу на протяжении всех этих четырех этапов, и именно эта работа, а также командный дух и стали ключом к моему успеху в общем зачете. Эти молодые ребята просто невероятны, и я хочу поблагодарить их, это наша общая победа», – сказал Мартин Лаас.

Четвертый этап завершился массовым спринтом, в котором Лаас занял второе призовое место, уступив в финишном створе китайскому гонщику Чанжингу Лью.

«Возможно, я допустил небольшую ошибку в спринте, так как начал его слишком поздно. Вчера я начал спринт где-то за 300 метров, и все получилось, а сегодня я все ждал и ждал, а затем в какой-то момент мощно атаковал Лью, а я оказался немного заблокированным. Да, затем мне удалось ускориться и поймать его колесо, но было уже слишком поздно для того, чтобы обойти его и выиграть этап, так что я финишировал вторым», – добавил Лаас.

«После старта пять гонщиков уехали в отрыв, но товарищи не дали им слишком много пространства, идеально контролируя ситуацию. Примерно за 10 км до финиша мы закрыли просвет, а затем ребята помогли мне занять хорошую позицию для спринта. Благодаря помощи команды я приехал к финишу достаточно свежим, сэкономив силы на финал. В целом, все прошло отлично, и наша главная цель – победа в общем зачете – была достигнута», – заключил Мартин Лаас.

Другие гонщики Astana Qazaqstan Development Team Давиде Тонеатти, Даниил Пронский и Александр Винокуров заняли 13-е, 17-е и 19-е место в общем зачете, соответственно.



