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    Гонщик «Астаны» Марк Кавендиш стал третьим на гонке «Шелдепрайс»

    6 Апреля 2023, 20:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гонщик велокоманды Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш финишировал третьим на 111-й классической гонке «Шелдепрайс» - старейшей однодневной гонке в бельгийском регионе Фландрия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Чемпион Британии сумел выйти вперед на финишной прямой, но на заключительных пятидесяти метрах уступил лидерство победителю гонки Ясперу Филипсену и занявшему второе место Сэму Велсфорду.

    «Я последовал за ускорением Эдварда Тёнса, но затем пришлось побороться за позицию с Диланом Груневегеном, так что я выехал под ветер слишком рано, где-то за 450 метров до финиша. Было еще слишком далеко, потому что я планировал начать спринт за 250 метров до финиша. Ну, а затем вперед вышел Яспер, и его скорость была слишком высокой.

    Все ребята знали, что им нужно все время держать позицию впереди, особенно в финале, который мог быть опасным из-за приближающегося спринта. Товарищи взяли ситуацию под контроль, и все прошло великолепно. Они все время помогали сохранять мне позицию впереди, и я очень рад тому, как мы провели гонку»,- сказал Кавендиш.

    После «Шелдепрайс» Кавендиш отправится в Италию, где примет участие в «Джиро ди Сичилия» (11 – 14 апреля).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Велоспорт
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