Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 третьего этапа «Тур де Франс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся третий этап многодневной велогонки «Тур де Франс», протяженностью 193.5 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересек бельгийский гонщик команды «Alpecin-Deceuninck» Йеспер Филипсен. Вторым стал немец Фил Баухаус из «Bahrain-Victorious». Третье место занял австралиец Калеб Юэн из «Lotto Dstny».

У гонщиков «Астаны» лучшим стал Марк Кавендиш, показавший шестой результат. Луис Леон Санчес финишировал 27-м, Кейс Бол — 54-м, Харольд Техада — 65-м, Алексей Луценко — 106-м, Давид Де ла Крус — 147-м, Джанни Москон — 149-м, Евгений Федоров — 174-м.

«Тур де Франс». Второй этап Аморебьета-Эчано — Байонна. 193.5 километра

1. Йеспер Филипсен (Бельгия, «Alpecin-Deceuninck») — 4:43:15 2. Фил Баухаус (Германия, «Bahrain-Victorious») 3. Калеб Юэн (Австралия, «Lotto Dstny»)

6. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») 27. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») 54. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») 65. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») 106. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +0:37 147. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +1:32 149. Джанни Москон (Италия, «Астана») 174. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +2:56

Общий зачет:

1. Адам Йейтс (Великобритания, «UAE Team Emirates») — 13:52:33 2. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — +0:06 3. Саймон Йейтс (Великобритания, «Jayco AlUla»)

25. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +1:41 46. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +8:55 78. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +18:41 93. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +22:12 171. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +41:38 172. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») 173. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +43:10 174. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +44:34.