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    Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 шестого этапа «Джиро д’Италия»

    12 Мая 2023, 05:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся шестой этап многодневной велогонки «Джиро д’Италия», протяженностью 162 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первым финишную черту этапа пересек датчанин Мадс Педерсен из команды «Trek-Segafredo». Второй результат у итальянца Джонатана Милана из «Bahrain-Victorious». Третьим стал немец Паскаль Аккерман из «UAE Team Emirates».

    Лучшим у «Астаны» стал Симоне Веласко, завершивший этап десятым. Луис Леон Санчес финишировал 32-м, Джо Домбровски — 107-м, Вадим Пронский — 138-м, Джанни Москон — 139-м, Кристиан Скарони — 140-м, Марк Кавендиш — 141-м, Джанни Москон — 142-м.

    «Джиро д’Италия». Шестой этап
    Неаполь — Неаполь 162 километра

    1. Мадс Педерсен (Дания, «Trek-Segafredo») — 3:44:45
    2. Джонатан Милан (Италия, «Bahrain-Victorious»)
    3. Паскаль Аккерман (Германия, «UAE Team Emirates»)

    10. Симоне Веласко (Италия, «Астана»)
    32. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)
    107. Джо Домбровски (США, «Астана») — +3:22
    138. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +16:06
    139. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +18:25
    140. Кристиан Скарони (Италия, «Астана»)
    141. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана»)
    142. Джанни Москон (Италия, «Астана»)

    Общий зачет:

    1. Андреас Лекнесунд (Норвегия, «DSM») — 22:50:48
    2. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — +0:28
    3. Орельен Паре-Пинтре (Франция, «AG2R Citroën») — +0:30

    28. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +5:10
    38. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +7:51
    69. Джо Домбровски (США, «Астана») — +20:12
    78. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +25:26
    99. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +32:47
    108. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +36:00
    156. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +1:00:3
    162. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +1:01:39

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Велоспорт
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