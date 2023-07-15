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    Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 этапа «Тур де Франс»

    15 Июля 2023, 04:38

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Cостоялся 13-й этап веломногодневки «Тур де Франс» протяженостью 137,8 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый результат этапа — у польского гонщика команды INEOS Grenadiers Михала Квятковского. Второе место занял бельгиец Максим Ван Гилс из Lotto Dstny. Третьим стал словенец Тадей Погачар UAE Team Emirates.

    Гонщик «Астаны» Харольд Техада завершил этап восьмым. Алексей Луценко финишировал 87-м, Евгений Федоров — 119-м, Джанни Москон — 126-м, Кейс Бол — 161-м.

    «Тур де Франс». 13-й этап

    Шатийон-сюр-Шаларон — Гран-Коломбье. 137,8 километра

    1. Михал Квятковский (Польша, «INEOS Grenadiers») — 3:17:33

    2. Максим Ван Гилс (Бельгия, «Lotto Dstny») — +0:47

    3. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — +0:50

    8. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +1:05

    87. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +22:19

    119. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +23:24

    126. Джанни Москон (Италия, «Астана»)

    161. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») — +27:09

    Общий зачет:

    1. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — 53:48:50

    2. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — +0:17

    3. Джей Хиндли (Австралия, «BORA-hansgrohe») — +2:51

    30. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +55:06

    62. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +1:40:58

    153. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +3:11:52

    161. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») — +3:25:34

    164. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +3:28:35.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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