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    Гонщик «Астаны» финишировал в десятке лучших третьего этапа «Тура Польши»

    31 Июля 2023, 23:12

    ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - В понедельник состоялся третий этап веломногодневки «Тур Польши», протяженностью 162.3 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый и третий результаты — у польских гонщиков Рафала Майка из команды UAE Team Emirates и Михала Квятковского из INEOS Grenadiers. Вторым стал словенец Матей Мохорич из Bahrain-Victorious.

    У гонщиков «Астаны» лучшим стал Кристиан Скарони, занявший шестое место. Самуэле Баттистелла финишировал 11-м, Джанмарко Гарофоли — 43-м, Вадим Пронский — 67-м, Антонио Нибали — 82-м, Давиде Мартинелли — 119-м, Евгений Гидич — 159-м.

    «Тур Польши». Третий этап

    Wałbrzych — Duszniki-Zdrój. 162.3 километра

    1. Рафал Майка (Польша, UAE Team Emirates) — 4:07:55

    2. Матей Мохорич (Словения, Bahrain-Victorious)

    3. Михал Квятковский (Польша, INEOS Grenadiers)

    6. Кристиан Скарони (Италия, «Астана»)

    11. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана»)

    43. Джанмарко Гарофоли (Италия, «Астана») — +0:37

    67. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +3:04

    82. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +7:40

    119. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +12:35

    159. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +15:22

    Общий зачет:

    1. Матей Мохорич (Словения, «Bahrain-Victorious») — 13:14:56

    2. Рафал Майка (Польша, «UAE Team Emirates») — +0:10

    3. Жуан Алмейда (Португалия, «UAE Team Emirates»)

    6. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +0:20

    11. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +0:31

    60. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +11:29

    63. Джанмарко Гарофоли (Италия, «Астана») — +11:54

    69. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +13:37

    127. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +27:50

    148. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +30:04.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Велоспорт
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