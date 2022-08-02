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    • Гонщик «Астаны» финишировал пятым на первом этапе велогонки в Испании

    2 Августа 2022 22:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся первый этап шоссейной многодневной велогонки по дорогам Испании «Вуэльта Бургоса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победителем стартового этапа стал колумбиец Сантьяго Буитраго из команды «Bahrain-Victorious». Второй результат — у португальца Рубена Геррейру из «EF Education-EasyPost». Третий результат у британца Тео Гэйган Харта из «INEOS Grenadiers».

    Гонщик «Астаны» Винченцо Нибали финишировал пятым.

    «Вуэльта Бургоса». Первый этап

    Бургос — Бургос. 157 км

    1. Сантьяго Буитраго (Колумбия, «Bahrain-Victorious») — 3:41:31

    2. Рубен Геррейру (Португалия, «EF Education-EasyPost») — +0:03

    3. Тео Гэйган Харт (Великобритания, «INEOS Grenadiers»)

    4. ...

    5. Винченцо Нибали (Италия, «Астана») — +0:05.


    Фото: sports.kz


    #Спорт #Велоспорт
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