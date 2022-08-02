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Гонщик «Астаны» финишировал пятым на первом этапе велогонки в Испании
2 Августа 2022 22:51

Гонщик «Астаны» финишировал пятым на первом этапе велогонки в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся первый этап шоссейной многодневной велогонки по дорогам Испании «Вуэльта Бургоса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем стартового этапа стал колумбиец Сантьяго Буитраго из команды «Bahrain-Victorious». Второй результат — у португальца Рубена Геррейру из «EF Education-EasyPost». Третий результат у британца Тео Гэйган Харта из «INEOS Grenadiers».

Гонщик «Астаны» Винченцо Нибали финишировал пятым.

«Вуэльта Бургоса». Первый этап

Бургос — Бургос. 157 км

1. Сантьяго Буитраго (Колумбия, «Bahrain-Victorious») — 3:41:31

2. Рубен Геррейру (Португалия, «EF Education-EasyPost») — +0:03

3. Тео Гэйган Харт (Великобритания, «INEOS Grenadiers»)

4. ...

5. Винченцо Нибали (Италия, «Астана») — +0:05.




Фото: sports.kz


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