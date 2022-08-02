Гонщик «Астаны» финишировал пятым на первом этапе велогонки в Испании
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся первый этап шоссейной многодневной велогонки по дорогам Испании «Вуэльта Бургоса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Победителем стартового этапа стал колумбиец Сантьяго Буитраго из команды «Bahrain-Victorious». Второй результат — у португальца Рубена Геррейру из «EF Education-EasyPost». Третий результат у британца Тео Гэйган Харта из «INEOS Grenadiers».
Гонщик «Астаны» Винченцо Нибали финишировал пятым.
«Вуэльта Бургоса». Первый этап
Бургос — Бургос. 157 км
1. Сантьяго Буитраго (Колумбия, «Bahrain-Victorious») — 3:41:31
2. Рубен Геррейру (Португалия, «EF Education-EasyPost») — +0:03
3. Тео Гэйган Харт (Великобритания, «INEOS Grenadiers»)
4. ...
5. Винченцо Нибали (Италия, «Астана») — +0:05.
Фото: sports.kz