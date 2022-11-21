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    Гонконгские ученые составили первую в мире карту микробов, переносимых по воздуху

    21 Ноября 2022, 11:13

    ГОНКОНГ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Ученые Гонконгского политехнического университета (PolyU) составили первую исчерпывающую карту микробов, переносимых по воздуху во всем мире. Как сообщила в понедельник газета The Standard, на это потребовались почти десятилетние усилия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В частности, специалисты в сотрудничестве с коллегами из материкового Китая и США провели около года, собирая образцы микробов, встречающихся в воздухе в 63 местах по всему миру - от уровня над поверхностью земли (1,5-2 м) до высоты крыш зданий и вершин гор. При этом исследованием были охвачены как густонаселенные городские районы, так и почти безлюдные местности, вплоть до региона Полярного круга.

    «Мы подтвердили, что деятельность человека, безусловно, изменила структуру микробиомов в естественном атмосферном воздухе, особенно в связи с более высоким содержанием патогенных бактерий в городском воздухе», - отметил главный куратор исследования профессор Ли Сяндун, декан факультета строительства и окружающей среды Политехнического университета Гонконга.

    В целом, по оценкам ученых, половина переносимых по воздуху бактерий происходит из наземных источников. В городском воздухе особенно высок уровень бактерий, связанных с человеком, и если одни из них безвредные, то другие - патогенные.

    Генетический анализ, проведенный командой, показал, что основные сообщества видов, которые составляют львиную долю популяции микробов, в воздухе не были такими же, как в морских или почвенных экосистемах. И, несмотря на то, что воздух представляет собой свободно текущую среду, «эти основные бактериальные сообщества четко локализованы и стабильны», говорится в исследовании.

    Фото: nauka.tass.ru
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