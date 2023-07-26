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    Гонки патрульных за водителем скутера по пешеходной улице объяснили в полиции СКО

    26 Июля 2023, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске машина патрульной полиции преследовала скутер по пешеходной улице. Действия стражей порядка прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с полицейским автомобилем, несущимся со звуковыми и световыми

    сигналами по улице Конституции Казахстана, разместили пользователи в социальных сетях.

    В пресс-службе пояснили, что машина преследовала скутер, водитель которого был в

    нетрезвом состоянии и специально свернул на проспект.

    «Сотрудникам батальона патрульной полиции поступила информация от участника дорожного движения о том, что со стороны озера Пёстрого по улице Жамбыла едет

    водитель скутера, предположительно, находящийся в нетрезвом состоянии. Около 23:35 транспортное средство заметил батальон. Водитель управлял скутером без

    включенных осветительных приборов и средств индивидуальной защиты, перевозил

    пассажира. На законные требования об остановке мужчина не реагировал, осуществляя

    движение с нарушением скорости, на запрещающий сигнал светофора, умышленно

    выехав на пешеходную улицу Конституции Казахстана. С целью обеспечения безопасности окружающих - многочисленных прохожих, в том числе детей - и задержания водителя скутера сотрудники автопатруля были вынуждены осуществлять движение следом за скрывающимся правонарушителем, предупреждая граждан, посредством громкоговорящего устройства», - прокомментировали в пресс-службе.

    Водителя скутера задержать так и не удалось. Его поиски продолжаются.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия полиция
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