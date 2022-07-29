Голубое топливо: как развивается газовая отрасль Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Газ стал глобальным трендом в мировой экономике. В 2021 году его потребление выросло на 4,8% и впервые превысило 4 трлн кубометров. В Казахстане потребление также увеличивается. Однако темпы добычи газа не поспевают за спросом. О прогнозах баланса газа на ближайшие годы и о том, как будет развиваться газовая отрасль страны, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Потребление газа растет во всем мире

По данным экспертов, за последние несколько лет роль газа в экономике стран мира стала усиливаться ввиду того, что его применение стало более широким. Мировое потребление газа в 2021 году увеличилось на 4,8 % и впервые превысило 4 трлн кубометров. И если в США и в странах G7 потребление осталось на прежнем уровне, то в странах Европы оно выросло за последние 10 лет, достигнув максимума спроса - чуть более 571 млрд кубометров. Причиной, в том числе, послужил переход с угля на газ.

Кроме того, существенный вклад в изменение мирового газового торгового баланса внес резкий рост спроса в Азии. Тенденция к повышению потребления газа наблюдается во всем мире. Исключение составляют только некоторые страны. Например, в Японии потребление газа, наоборот, снизилось на 4,4% за счет сокращения потребления электричества, перехода на атомную энергетику и выработку электроэнергии из возобновляемых ресурсов.

Ниже представлен график тенденций потребления газа в мире.

Таким образом, газ стал глобальным трендом мира, следствие которого - беспрецедентный темп восстановления цен на это полезное ископаемое.

Потребление газа в Казахстане растет ежегодно на 7%

Потребление газа растет и в Казахстане. В стране полным ходом осуществляется газификация регионов. К 2030 году газификацией планируется охватить 65% казахстанцев – 13,5 млн человек. Промышленные объекты также переходят на газ.

По данным Министерства энергетики, потребление газа в Казахстане в течение последних 5 лет выросло на 35%. Ежегодный прирост составил 7%.

«По запасам газа Казахстан занимает 22 место в мире и третье место среди стран СНГ после России и Туркменистана. Роль газа с учетом его широкого применения растет как в мировой, так и в отечественной экономике. Потребление газа внутри страны также устойчиво растет – с 2017 по 2021 годы потребление выросло на 4,8 млрд кубометров - с 13,8 до 18,6 млрд кубометров», - сказал министр энергетики Болат Акчулаков на правительственном часе в Мажилисе в июне текущего года.

Ниже представлены графики тенденций потребления и доли газа в совокупном потреблении энергии Казахстане.

В условиях растущего потребления добыча должна соответствовать необходимым объемам.

Как добывается газ в Казахстане

Основные доказанные запасы газа страны сосредоточены в Западном Казахстане на нефтяных месторождениях Карачаганак, Тенгиз и Кашаган (81%).

По данным Минэнерго, в 2021 году добыча сырого газа составила 53,8 млрд кубометров. План на 2022 год — 54,5 млрд кубометров. Производство товарного газа составило 29,4 млрд кубометров. План на 2022 год – 29,6 млрд кубометров. Потребление газа - 18,6 млрд кубометров в 2021 году.

Общая добыча газа в стране превышает потребление, однако, все же, есть риск столкнуться с его дефицитом. Об этом сказал министр энергетики Болат Акчулаков в ходе правчаса в Мажилисе.

При этом, основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли министр назвал политику сдерживания цен. Из-за политики сдерживания цен, цена товарного газа, реализуемого в Казахстане, убыточна.

«Основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли является политика сдерживания цен, в связи с чем к 2025 году возможен дефицит отечественного газа и зависимость от импортных ресурсов. В ближайшей перспективе основными производителями товарного газа будут оставаться Кашаган, Карачаганак, ТШО, на которые будут приходиться 64% от общих объемов ресурсов товарного газа», - отметил глава Минэнерго.

Поэтому, необходимо актуализировать ценовую политику.

«Учитывая низкую заинтересованность недропользователей в расширении ресурсной базы, с учетом цен, не покрывающих себестоимость производства газа, необходимы соответствующие стимулирующие меры и актуализация ценовой политики. В этой связи остро встает вопрос о восполнении ресурсной базы нашей страны путем стимулирующих мер для газовых проектов», - отметил глава ведомства.

Стимулирующие меры были проработаны и были созданы фискальные преференции для новых газовых проектов в виде налоговых освобождений: отмена корпоративного подоходного налога КПН на 10 лет с даты начала добычи, отмена экспортной таможенной пошлины ЭТП на 10 лет с даты начала добычи и предоставление права перехода на альтернативный налог на недропользование (АНН).

Вообще, извлекаемых, потенциальных запасов страны в 3,8 трлн кубометров хватит на более, чем 100 лет.

О развитии добычи газа сказал и Глава государства еще в июне прошлого года.

«Газовая отрасль занимает важное место в социально-экономическом развитии. Потребление газа в стране растет с каждым годом, однако темпы добычи газа не соответствуют этому росту», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с акимами городов и представителями газовой отрасли в июне 2021 года.

При этом, он отметил, что за 30 лет прогресса в разведке и освоении газовых месторождений не было.

«Основные открытия углеводородного сырья за годы независимости пришлись на нефтяные месторождения. Прогресс в разведке и освоении газовых месторождений, в том числе по активам на Каспии, фактически отсутствует. Поэтому расширение ресурсной базы газа через проведение геологоразведочных работ является приоритетом для Правительства и Фонда «Самрук-Казына», – подчеркнул Президент.

В связи с этим Глава государство дал поручение по переходу АО «КазТрансГаз» в статус национальной компании АО «НК QazaqGaz» с правом недропользования на новые газовые месторождения. Президент отметил, что АО «НК QazaqGaz» будет осуществлять деятельность по всей цепочке от геологоразведки до реализации конечной продукции.

Поручение Президента о трансформации «КазТрансГаза» в полноценную вертикально-интегрированную компанию было выполнено в ноябре 2021 года. Организация получила преимущественное право по разведке и добыче на газовых и газоконденсатных месторождениях.

«Для газовой отрасли страны это один из важнейших исторических моментов. За годы независимости «КазТрансГаз» стал важнейшим и технологически самым мощным оператором газовых потоков в Центральной Азии. Голубое топливо, тепло и уют пришли в дома более 9 млн казахстанцев, порядка 50 тыс. предприятий пользуются природным газом. Это значительный вклад газовиков в социально-экономическое развитие страны», - отметила пресс-служба АО «НК QazaqGaz».

Национальная компания определила основные задачи: ускоренный прирост ресурсной базы газа, стимулирование производства товарного газа, геологоразведка и добыча газа, как на действующих, так и на новых месторождениях.

Комплексный план развития газовой отрасли на 2022-2026 годы

В июле текущего года был утвержден Комплексный план развития газовой отрасли на 2022-2026 годы.

«К 2030 году добыча сырого газа в Казахстане увеличится на 43,2% и ожидается на уровне 87 млрд кубометров, из них только 42,1 млрд кубометров будет переработано в товарный газ (48%). Остальной газ будет использован на собственные нужды или закачан обратно в пласт», - говорится в утвержденном комплексном плане развития газовой отрасли страны.

Поскольку проведение геологоразведки является затратным и высокорискованным, в нацкомпании QazaqGaz отметили, что в первую очередь она сосредоточит свои силы на добычу уже выявленных ресурсов газа. По мере выработки месторождений будут проводиться разведочные работы с целью восполнения запасов.

«За счет реализации проектов «Центральный Урихтау», «Западная Прорва», а также «Анабай» и «Придорожное» добыча газа может достичь 2,2 млрд кубометров к 2030 году. Дополнительно есть подтвержденные запасы газа в размере 4,5 млрд кубометров на месторождениях Ансаган, Рожковское, Тепловско-Токаревская группа, предполагается также переработка дополнительных 2,5 млрд кубометров газа с Карачаганака», - отмечено в плане.

При этом, с учетом увеличения добычи сырого газа и производства товарного газа, развития газификации южных и центральных районов Казахстана, перевода предприятий тепло- и электрогенерации на газ будет проводиться строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент мощностью 10 млрд кубометров в год и более.

QazaqGaz уже приступил к строительству ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд кубометров. И сейчас проводятся работы по расширению ресурсной базы за счет новых проектов разведки и добычи газа.

Что касается актуализации ценовой политики, о которой говорил министр, QazaqGaz в условиях дефицита ресурса товарного газа, убыточности цен на внутреннем рынке инициировал комплекс предложений в законопроект - «быстрые меры» по социально справедливой реформе ценообразования. В том числе расширение перечня категорий потребителей, готовых приобретать товарный газ по рыночным ценам.

В целом, баланс газа на 2022-2030 годы выглядит следующим образом согласно Комплексному плану.





В таблице представлены прогнозные показатели добычи, производства газа и его перспективное потребление.

Управляющий директор - директор департамента базовых отраслей НПП «Атамекен» Динмухаммед Кудайбергенов объяснил, как складывается дефицит газа.

«Дефицит газа складывается за счет существенного роста перспективного потребления, в среднем 77% в период 2022-2025 гг., где наибольшее влияние оказывает направление ресурсов газа на цели производства электроэнергии», - пояснил Динмухаммед Кудайбергенов.

Например, в 2022 году добыча сырого газа планируется 57 млрд 497 млн кубометров. Из этого объема 20 млрд 503 млн кубометров будет закачано обратно в пласт.

«Что касается закачки сырого газа, то данное обстоятельство связано с технологическими особенностями производства добычи нефти и газа на крупнейших месторождениях Казахстана, где сырой газ после первой ступени сепарации закачивается в пласт для целей поддержки пластового давления и увеличения добычи нефти», - отметил эксперт.

Прогнозный показатель производства товарного газа в 2022 году составит 29 млрд 590 млн кубометров. Из этого объема текущее внутренне потребление составляет 18 млрд 271 млн кубометров, перспективное потребление составит 1 млрд 546 млн кубометров.18 271 000 + 1 546 000 составит 19 817 000 кубометров потребления газа на внутреннем рынке в 2022 году. Из 29,5 млрд кубометров 19,8 млрд кубометров будет израсходовано на внутреннее потребление.

«Еще около 4,5 млрд кубометров будет использовано на собственные технологические нужды недропользователей – это выработка электроэнергии печи подогрева нефти, котельные и так далее», - добавил управляющий директор.

При этом, важно сохранить экспорт газа на уровне 5 млрд кубометров. Это важно для безубыточности национальной компании. В 2022 году на экспорт будет отправлено 5 млрд 186 млн кубометров.

Произведя расчеты, становится видно, что в остатке ноль и объема товарного газа уже не хватает на проекты газохимии, перевод промышленных предприятий на газ и проекты электроэнергетики.

В ближайшем будущем дефицит газа будет только расти. Важно заниматься увеличением ресурсной базы газа, открытием новых месторождений и наращиванием добычи. И хотя разведка и разработка новых месторождений – процесс трудоемкий и затратный, учитывая растущее потребление, намерения по доведению газификации населения до 65%, а также обязательства по переходу на углеродную нейтральность к 2060 году, где страна должна будет постепенно отказываться от угля и переходить на альтернативные, и более экологичные виды топлива, прирост новых месторождений газа на баланс государства усилит энергетическую и экологическую безопасность страны.



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