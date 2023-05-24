Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Голубев и Недовесов сыграли друг против друга на турнире в Лионе

    24 Мая 2023, 10:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Андрей Голубев и Александр Недовесов сыграли друг против друга на турнире серии ATP 250 в Лионе в парном разряде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса

    Недовесов вместе с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейесом Варелой одержал победу над Андреем Голубевым и эквадорцем Гонсало Эскобаром со счетом 7:6 (6:4), 6:3.

    В четвертьфинале Александру и Мигелю предстоит сразиться с первой сеянной парой соревнования, многократными чемпионами турниров «Большого шлема» американцем Радживом Рамом/ Джо Солсбери (Великобритания).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские теннисисты узнали соперников на «Ролан Гаррос»
    Елена Рыбакина вошла в список Forbes
    Григорий Ломакин не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Боснии и Герцеговине
    Женская команда Казахстана по регби вышла в финал чемпионата Азии
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз