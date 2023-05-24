Голубев и Недовесов сыграли друг против друга на турнире в Лионе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Андрей Голубев и Александр Недовесов сыграли друг против друга на турнире серии ATP 250 в Лионе в парном разряде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса

Недовесов вместе с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейесом Варелой одержал победу над Андреем Голубевым и эквадорцем Гонсало Эскобаром со счетом 7:6 (6:4), 6:3.

В четвертьфинале Александру и Мигелю предстоит сразиться с первой сеянной парой соревнования, многократными чемпионами турниров «Большого шлема» американцем Радживом Рамом/ Джо Солсбери (Великобритания).



