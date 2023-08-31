Голубая Луна: казахстанцы наблюдают суперлуние

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 30 на 31 августа жители Земли наблюдают необычное явление - суперлуние и «голубую» Луну.

Пользователи соцсетей уже делятся в интернете фотографиями и видео Луны.

Видео: Дмитрий Доценко (t.me/dots_foto)

«Голубая» Луна - явление очень редкое, отсюда и такое название. Оно связано с выражением Once in a Blue Moon («Однажды под голубой Луной»). Так говорят об исключительно редком событии. В следующий раз «голубую» Луну можно будет наблюдать в августе 2024 года, в мае 2027 и в августе 2029.

Суперлуние - совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны. В этот момент Луна будет самой яркой и большой в этом году и будет находиться в созвездии Рыб, которые в астрологии отвечают за духовный рост, интуицию и распознание подсказок от Вселенной.

Астрологи и эзотерики утверждают, что полная Луна оказывает сильное влияние на человека помимо его воли. Суперлуние усиливает влияние Луны - в этот момент она находится особенно близко к Земле. Поэтому в это время многие замечают за собой, что становятся чересчур нервными и импульсивными, может появиться бессонница и апатия, обостриться хронические заболевания.

Напомним, в ночь с 1 на 2 августа казахстанцы уже наблюдали суперлуние.