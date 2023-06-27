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    Головкину готовы заплатить $15 млн за бой с американским нокаутером

    27 Июня 2023, 08:27

    ДЖЕКСОНВИЛЛ. КАЗИНФОРМ - Американский журналист Аурелио Морено на своем Youtube-канале рассказал, сколько, по его информации, готовы заплатить казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО) за бой с американцем Эдгаром Берлангой (21-0, 16 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Говорят, за бой с Берлангой Головкин может заработать 15 миллионов долларов. Представляете? 15 миллионов долларов!» — удивляется автор канала.

    Напомним, Геннадий Головкин не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда проиграл в трилогии мексиканскому боксеру Саулю «Канело» Альваресу (59-2-2, 39 КО).

    С начала этого года Головкин освободил все свои чемпионские пояса в среднем весе — WBA Super, IBF, IBO.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Головкин Бокс
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