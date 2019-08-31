Головкину «гарантировали» попадание в Зал славы бокса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль в беседе с подписчиками своего Твиттера поделился мнением о шансах казахстанского средневеса Геннадия Головкина войти в Международный зал боксерской славы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

— Как по-твоему, GGG на сегодняшний день достоин включения в Зал cлавы?

— 100%, — ответил Рафаэль.

После этого один из фолловеров спросил эксперта, какие значимые победы одерживал Головкин, чтобы заслужить такое признание, Дэн Рафаэль уточнил: «Рекордные для дивизиона 20 титульных защит, многократные победы в объединительных боях, мегафайты с «Канело», оба которых были спорными, серебряная медаль Олимпийских игр и так далее...»



