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    Головкина провозгласили королем среднего веса

    3 Января 2020, 22:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист авторитетного портала Daily Mail Джефф Пауэлл опубликовал свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, сообщает Sports.kz.

    «Присвоение „Канело« первого места в рейтинге pound-for-pound требует игнорирования двух сомнительных решений его боев с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, которые он получил в Лас-Вегасе. Если брать в учет эти бои против Головкина, который все еще является непобедимым королем среднего веса, то Головкин займет второе место в рейтинге, а „Канело« — третье», — объяснил свое решение Пауэлл.

    ТОП-10 P4P-рейтинга Daily Mail выглядит следующим образом:
    1. Василий Ломаченко
    2. Геннадий Головкин
    3. Сауль Альварес
    4. Наоя Иноуэ
    5. Теренс Кроуфорд
    6. Мэнни Пакьяо
    7. Александр Усик
    8. Эррол Спенс
    9. Джош Тейлор
    10. Тайсон Фьюри/Энтони Джошуа/Деонтей Уайлдер

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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