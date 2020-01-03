Головкина провозгласили королем среднего веса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист авторитетного портала Daily Mail Джефф Пауэлл опубликовал свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, сообщает Sports.kz.

«Присвоение „Канело« первого места в рейтинге pound-for-pound требует игнорирования двух сомнительных решений его боев с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, которые он получил в Лас-Вегасе. Если брать в учет эти бои против Головкина, который все еще является непобедимым королем среднего веса, то Головкин займет второе место в рейтинге, а „Канело« — третье», — объяснил свое решение Пауэлл.

ТОП-10 P4P-рейтинга Daily Mail выглядит следующим образом:

1. Василий Ломаченко

2. Геннадий Головкин

3. Сауль Альварес

4. Наоя Иноуэ

5. Теренс Кроуфорд

6. Мэнни Пакьяо

7. Александр Усик

8. Эррол Спенс

9. Джош Тейлор

10. Тайсон Фьюри/Энтони Джошуа/Деонтей Уайлдер