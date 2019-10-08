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    Головкина отстранили от боев

    8 Октября 2019, 09:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 октября в Нью-Йорке (утро 6 октября для Казахстана) отечественный боксер среднего веса Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) единогласным решением судей одержал победу над украинцем Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО), пишет Sports.kz.

    На кону в поединке стояли вакантные пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Таким образом, Геннадий второй раз за свою карьеру завоевал данные титулы.

    Как информирует BoxRec.com, после этого выступления Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк на неопределенный срок наложила на Головкина запрет выходить на ринг. Данная «дисквалификация» носит медицинский характер и служит для надлежащего восстановления спортсменов. Отметим, что после боя оба боксера были доставлены в больницу. Деревянченко было необходимо залечить рассечение над правым глазом, а Головкин, по информации его со-промоутера Эдди Хирна, получил травму руки.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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