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    Головкина и «Канело» официально предупредили насчет допинга

    3 Июня 2022, 04:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирный боксерский совет (WBC) на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором напомнил о предстоящем допинг-тестировании Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и Сауля «Канело» Альвареса (57-2-2, 39 КО) перед боем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Приоритетом WBC является работа по просвещению и повышению осведомленности, чтобы помочь всем, кто занимается спортом, узнать об опасностях использования веществ, улучшающих спортивные результаты (PED), которые приводят к серьезным проблемам со здоровьем для любого человека их употребляющего и реальной опасности для соперников.

    Программа амбициозна, и ее основная цель, помимо тестирования, состоит в том, чтобы информировать спортсменов об опасности и вреде, который может вызвать допинг, а также о наказаниях за положительный результат тестирования на запрещенные вещества во время или вне соревнований. Мы приветствуем, что оба боксера ясно продемонстрировали свою приверженность благополучию и уважению нашего любимого вида спорта», — говорится в официальном заявлении WBC.

    Ранее сообщалось , что Геннадий Головкин проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Головкин Бокс
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