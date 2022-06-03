Головкина и «Канело» официально предупредили насчет допинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирный боксерский совет (WBC) на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором напомнил о предстоящем допинг-тестировании Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и Сауля «Канело» Альвареса (57-2-2, 39 КО) перед боем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Приоритетом WBC является работа по просвещению и повышению осведомленности, чтобы помочь всем, кто занимается спортом, узнать об опасностях использования веществ, улучшающих спортивные результаты (PED), которые приводят к серьезным проблемам со здоровьем для любого человека их употребляющего и реальной опасности для соперников.

Программа амбициозна, и ее основная цель, помимо тестирования, состоит в том, чтобы информировать спортсменов об опасности и вреде, который может вызвать допинг, а также о наказаниях за положительный результат тестирования на запрещенные вещества во время или вне соревнований. Мы приветствуем, что оба боксера ясно продемонстрировали свою приверженность благополучию и уважению нашего любимого вида спорта», — говорится в официальном заявлении WBC.

Ранее сообщалось , что Геннадий Головкин проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира.



