Головкин занял второе место в рейтинге самых бьющих боксеров мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) вошел в рейтинг самых бьющих боксеров-средневесов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссыкой на Sports.kz.

По данным компьютеризированной системы оценки ударов в боксе Compubox, Головкин в среднем выбрасывает 64.2 удара за раунд, что является вторым результатом среди боксеров его весовой категории.

Наибольшее количество ударов наносит за раунд непобежденный мексиканский средневес Хайме Мунгия (38-0, 30 КО) — 65.9.

ТОП-6 средневесов по числу ударов за раунд:

Хайме Мунгия — 65.9;

Геннадий Головкин — 64.2;

Сергей Деревянченко — 63;

Деметриус Андраде — 53.4;

Риота Мурата — 50.3;

Джермалл Чарло — 47.1.



