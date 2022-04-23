Головкин занимает второе место в рейтинге BoxRec среди всех боксеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сайт Boxrec.com обновил положение в рейтинге казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) после его победы над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО). Теперь Головкин занимает второе место в рейтинге среди всех боксеров независимо от весовой категории (pound-for-pound) — у него 688.7 балла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На следующий день после поединка с Муратой ресурс поставил GGG на первое место.

После обновления рейтинга в очередной раз, лидерство захватил мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (57-1-2, 39 КО) — 869.7 балла. Тройку лучших боксеров мира замыкает американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) — 513.6 балла.

Промоутер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер прокомментировал достижение своего подопечного.

«Очень приятно видеть объединенного чемпиона Геннадия Головкина, который занял второе место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии Boxrec после остановки Мураты в девятом раунде. Единственный 40-летний боксер в топ-100. Свидетельство доминирования GGG в спорте и стойкости чемпиона на протяжении более 10 лет», — приводит слова Леффлера Sport.kz.

Напомним, 9 апреля в бою с Муратой Геннадий Головкин объединил пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.



