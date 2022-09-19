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    Головкин взлетел в рейтинге лучших боксеров мира после третьего боя с «Канело»

    19 Сентября 2022, 01:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представлен новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound) по версии портала BoxRec.com, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский боксер Геннадий Головкин, занимавший до третьего боя с Саулем «Канело» Альваресом восьмое место в списке, после поражения от мексиканца поднялся сразу на три строчки и занял пятое место.

    Обновленный рейтинг P4P от Boxrec:
    1. Сауль «Канело» Альварес (Мексика)
    2. Дмитрий Бивол (Россия)
    3. Теренс Кроуфорд (США)
    4. Александр Усик (Украина)
    5. Геннадий Головкин (Казахстан)
    6. Энтони Джошуа (Великобритания)
    7. Эррол Спенс-младший (США)
    8. Наоя Иноуэ (Япония)
    9. Шакур Стивенсон (США)
    10. Деонтей Уайлдер (США)


    Фото: sports.kz.
    Спорт Головкин Бокс
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