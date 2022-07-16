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    Головкин высказался об опасности третьего боя с «Канело»

    16 Июля 2022, 13:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин поделился ожиданиями от третьего боя с обладателем всех основных титулов на категорию выше Саулем «Канело» Альваресом, который состоится в Лас-Вегасе 17 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    GGG воздержался от прогнозов, при этом подчеркнув важность и значимость события.

    «Навряд ли нас ждут какие-то большие изменения, потому что он остается «Канело», а я остаюсь GGG. Мы те же самые люди. Следующий бой очень интересен для нас, он по-своему исторический — крупнейший поединок в боксе, третий бой. Думаю, все находятся в предвкушении. У нас обоих есть свои ключи, трудно предсказать, как закончится бой. Я считаю, этот поединок опасен тем, что сейчас это другая ситуация, другие эмоции и другой возраст. Надеюсь, это будет большим подарком для болельщиков. Я чувствую себя неплохо. Мой тренер Джонатон Бэнкс немного мне помог. А может, и не немного... Я не могу делать прогнозы. Это бокс. Мы оба готовы на 100%. Это огромный поединок для нас. Но для меня это обычный бой, потому что я очень хорошо его знаю, а он прекрасно знает меня. Каждый бой на таком уровне очень серьезен. Я на 100% сосредоточен на своей работе, так же как и он», — рассказал в беседе с FOX Deportes Головкин.


    Фото: www.sports.kz


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин Бокс
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