Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Головкин высказался о пандемии коронавируса

    16 Декабря 2020, 18:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал текущую ситуацию с пандемией COVID-19, которая также непосредственно повлияла на его следующий бой против Камила Шереметы, сообщает Sports.kz.

    Изначально поединок планировали провести весной, но его дата неоднократно переносилась в связи с ограничительными мерами. Утром 19 декабря соперники наконец выйдут друг против друга на ринг в Голливуде, штат Флорида, США.

    «Конечно, мне бы хотелось провести этот бой пораньше, и то, как повлияет на меня [длительный простой], покажет только сам поединок. Этот период получился слишком долгим для отпуска или для перерыва. Я размышлял об этом [о пандемии коронавируса], и действительно думаю, что это ужасно. Это касается всех. Кто-то пострадал сильнее, кому-то удалось обойтись более малыми потерями. Это все очень печально, но в этой ситуации, как и в любой другой, необходимо сосредоточиться на том, что вы делаете, и вам нужно постоянно прилагать усилия и не отвлекаться», — сказал Геннадий в беседе с Boxingscene.com.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров