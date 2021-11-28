Головкин высказал свое мнение о «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) ответил зарубежным СМИ на вопрос, считает ли он мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (57-1-2, 39 КО) нынешним королем P4P-рейтинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Это зависит от того, что мы принимаем в качестве критерия. После моих боев с ним я не считаю его лучшим», — заявил Головкин.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» состоялся в 2017 году и закончился спорной ничьей. Спустя год боксеры встретились в рематче: тогда судьи отдали победу Альваресу — решением большинства голосов. Промоутер Головкина Том Леффлер надеется, что трилогия состоится в следующем году.