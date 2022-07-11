Головкин вошел в ТОП-15 обновленного рейтинга лучших боксеров мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Популярное издание World Boxing News представило рейтинг 50-ти лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройка лидеров осталась прежней: на первом месте — украинец Александр Усик , за ним располагаются японский боксер Наоя Иноуэ и Сауль «Канело» Альварес из Мексики.

Единственный в рейтинге представитель Казахстана Геннадий Головкин остался на 15-м месте.

Топ-15 лучших боксеров P4P от WBN выглядит следующим образом:

1. Александр Усик (Украина)

2. Наоя Иноуэ (Япония)

3. Сауль «Канело» Альварес (Мексика)

4. Эррол Спенс (США)

5. Тайсон Фьюри (Великобритания)

6. Теренс Кроуфорд (США)

7. Дмитрий Бивол (Россия)

8. Дэвин Хейни (США)

9. Джермелл Чарло (США)

10. Роман Гонсалес (Никарагуа)

11. Джервонта Дэвис (США)

12. Василий Ломаченко (Украина)

13. Хуан Эстрада (Мексика)

14. Шакур Стивенсон (США)

15. Геннадий Головкин (Казахстан).





Фото: xsport.ua