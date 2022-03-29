Головкин вошел в пятерку главных звезд азиатского бокса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стриминговый сервис DAZN представил в своем твиттере пятерку самых популярных действующих боксеров из Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В ТОП-5 вошли японцы Наоя Иноуэ и Кадзуто Иока, представители Филиппин Нонито Донейр и Марк Магсайо, а также Геннадий Головкин из Казахстана. «Азия — все звезды континента», — подписал коллаж стриминг.

Напомним, что Геннадий Головкин скоро станет участником одного из самых масштабных боев в истории азиатского бокса — 9 апреля он сразится с чемпионом мира WBA Super в среднем весе Риотой Муратой в Сайтаме (Япония). При этом Наоя Иноуэ выступит в качестве комментатора шоу в японской трансляции.



