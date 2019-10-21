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    Головкин ворвался в ТОП-5 рейтинга pound-for-pound

    21 Октября 2019, 21:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный портал Worldboxingnews.net опубликовал собственный рейтинг боксеров вне зависимости от весовой категории, в котором казахстанский чемпион мира Геннадий Головкин занимает пятую строчку, сообщает Sports.kz.

    В сравнении с прошлым рейтингом, публиковавшимся в январе 2019 года, Головкин поднялся на одну строчку вверх. С момента прошлой публикации казахстанский боксер провел два боя: в июне казахстанец нокаутировал канадского боксера Стива Роллса, а в октябре победил единогласным решением украинца Сергея Деревянченко, завоевав вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

    Отметим, что первую строчку в рейтинге портала занимает украинский боксер Василий Ломаченко. Вторую строчку занимает мексиканец Сауль «Канело» Альварес, а третью — американец Эррол Спенс.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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