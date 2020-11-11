Головкин вернулся в тройку рейтинга P4P от BoxRec

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторитетный сайт BoxRec.com представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

Первое место в табеле о рангах занял британец Тайсон Фьюри , за ним располагаются представитель США Эррол Спенс и казахстанский боксер Геннадий Головкин .

Любопытно, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес , в прошлом возглавлявший список, был полностью исключен из рейтинга. Неизвестно, связано ли это решение с его годичным простоем или же на то были другие причины. При этом последний соперник Альвареса Сергей Ковалев , также не боксировавший с ноября 2019 года, остался в рейтинге. То же касается и Головкина, чей предыдущий поединок состоялся в октябре прошлого года.

ТОП-10 рейтинга P4P по версии BoxRec.com выглядит так:

1. Тайсон Фьюри (Великобритания)

2. Эррол Спенс-младший (США)

3. Геннадий Головкин (Казахстан)

4. Деонтей Уайлдер (США)

5. Теренс Кроуфорд (США)

6. Энтони Джошуа (Великобритания)

7. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

8. Александр Поветкин (Россия)

9. Сергей Ковалев (Россия)

10. Шон Портер (США)



