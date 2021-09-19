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    Головкин вернется на ринг в декабре

    19 Сентября 2021, 20:35

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин проведет следующий бой в декабре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sportarena.com.

    По словам промоутера боксера Тома Леффлера, соперник Головкина пока неизвестен, а возможный финал трилогии с Саулем Альваресом может состояться в 2022 году.

    «Сейчас он (Головкин) в Лос-Анджелесе. Он хочет вернуться на ринг в конце года. Еще ничего не согласовано, но он надеется провести бой в конце года», — сказал Леффлер.

    «Головкин должен был драться с Альваресом, когда у того был контракт с DAZN, но бой в сентябре 2019 года не состоялся. Если вы спросите, почему, то я отвечу, что не из-за стороны Геннадия. Возможно, их третий бой состоится в 2022 году».

    Ранее потенциальным соперником Головкина назывался японец Риота Мурата — чемпион в среднем весе по версии WBA (Regular).

    В своем последнем бою Головкин одержал досрочную победу над Камилем Шереметой и защитил чемпионские пояса.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Головкин Бокс
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