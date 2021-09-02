Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Головкин улучшил позицию в рейтинге лучших боксеров P4P от BoxRec

    2 Сентября 2021, 21:16

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Sports.kz предcтавил рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec, передает МИА «Казинформ».

    За прошедший месяц в первой десятке произошли большие изменения: на вторую строчку сумел прорваться действующий чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин, вытеснив за пределы первой тройки непобежденного Теренса Кроуфорда.

    Также в топ-10 оказались бывший обладатель титула WBC Шон Портер и британец Каллум Смит, который в этом месяце дебютирует в новой весовой категории. Еще можно отметить присутствие латвийского боксера Майриса Бриедиса и кубинца Йордениса Угаса, осевшего на десятой позиции после недавней победы над легендой ринга Мэнни Пакьяо.

    Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:

    1. Сауль Альварес (Мексика);

    2. Геннадий Головкин (Казахстан);

    3. Эррол Спенс-младший (США);

    4. Энтони Джошуа (Великобритания);

    5. Теренс Кроуфорд (США);

    6. Шон Портер (США);

    7. Каллум Смит (Великобритания);

    8. Майрис Бриедис (Латвия);

    9. Теофимо Лопес (США);

    10. Йорденис Угас (Куба).


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров