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Головкин сохранил позицию в рейтинге ESPN
14 Мая 2019 13:13 157
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт телеканала ESPN представил обновленную версию рейтинга боксеров средней весовой категории, сообщает Sports.kz.
Новости по темеСондерс обвинил Головкина в своих неудачах Промоутер «Канело» назвал Головкина великим чемпионом и объяснил неизбежность третьего боя
Лидером остался мексиканец Сауль «Канело» Альварес. Вторую строчку по-прежнему занимает Геннадий Головкин из Казахстана. На третью позицию поднялся британский боксер Билли Джо Сондерс.
Места с четвертого по десятое выглядят следующим образом:
4. Джермалл Чарло (США)
5. Дэниэл Джейкобс (США)
6. Деметриус Эндрейд (США)
7. Сергей Деревянченко (Украина)
8. Роб Брант (США)
9. Матвей Коробов (Россия)
10. Мацей Сулецки (Польша)
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