Головкин согласился на условия боя за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщил, что сторона Геннадия Головкина приняла условия сделки по бою с Сергеем Деревянченко за вакантный титул чемпиона мира IBF в среднем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок казахстанского и украинского боксеров запланированна 5 октября в Нью-Йорке и будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN.

«Источники: Головкин согласился на все условия для встречи сДеревянченко 5 октября на MSG и DAZN. Советники Деревянченко, Кит Коннолли и ЭлХэймон, еще не подписали контракт, но как только они это сделают, Головкинполучит шанс вернуть титул IBF», — написал в Twitter Коппинджер.

«Промоутерских торгов не будет, сделка практическизавершена», — добавил журналист.