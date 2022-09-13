Головкин сделал заявление о бое в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал о своих планах после третьего боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и намерении провести поединок в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Для меня в этом (бое с «Канело») нет ничего личного, — сказал Головкин в интервью Combat Compas. - Это просто очередной бой. Вы знаете, что я скоро ухожу на пенсию, я - чемпион мира. Так что, действительно, мы долго ждали этого боя. Теперь это происходит. Так что, это еще один бой, ничего личного».

«Я бы так не сказал, — ответил Головкин, когда его спросили, станет ли его третий поединок против Альвареса финалом его карьеры. - У меня еще много планов. Есть моя родная страна Казахстан, где, я считаю, мне нужен бой. С одной стороны, могу сказать, что ушел на пенсию некоторое время назад, когда началась пандемия, очень активная часть карьеры. Но, с другой стороны, у меня еще есть планы в мире бокса».

Третий бой Головкин — «Канело» состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).





Фото: sports.kz