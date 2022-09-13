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    Головкин сделал заявление о бое в Казахстане

    13 Сентября 2022, 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал о своих планах после третьего боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и намерении провести поединок в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Для меня в этом (бое с «Канело») нет ничего личного, — сказал Головкин в интервью Combat Compas. - Это просто очередной бой. Вы знаете, что я скоро ухожу на пенсию, я - чемпион мира. Так что, действительно, мы долго ждали этого боя. Теперь это происходит. Так что, это еще один бой, ничего личного».

    «Я бы так не сказал, — ответил Головкин, когда его спросили, станет ли его третий поединок против Альвареса финалом его карьеры. - У меня еще много планов. Есть моя родная страна Казахстан, где, я считаю, мне нужен бой. С одной стороны, могу сказать, что ушел на пенсию некоторое время назад, когда началась пандемия, очень активная часть карьеры. Но, с другой стороны, у меня еще есть планы в мире бокса».

    Третий бой Головкин — «Канело» состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин Бокс
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