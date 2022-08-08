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    • Головкин сделал признание о втором и третьем боях с «Канело»

    8 Августа 2022 02:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин сделал признание о втором и третьем боях с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, передает Sports.kz.

    Головкин и «Канело» дважды дрались в прошлом, поединки закончились ничьей в 2017 году и победой «Канело» решением судей в 2018 году. Оглядываясь назад, Головкин предположил, что, вероятно, однажды во втором бою он ранил Альвареса.

    «Возможно, во втором бою был момент (что я его задел). Возможно, я был близок к тому, чтобы причинить ему боль, но я не мог нанести ему еще один удар. Должен сказать, что на этом уровне бойцы обычно тренируются и готовятся избегать ударов и их последствий», - цитирует Геннадия Головкина Los Angeles Times.

    Головкин признался, что победа в третьем бою была бы самой сладкой в его карьере.

    «Я так думаю, и я думаю, что для нас обоих это будет самая сладкая победа, если мы выиграем», — сказал Головкин.

    Фото: Sports.kz.
    #Спорт #Головкин #Бокс
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