Головкин сделал признание о втором и третьем боях с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин сделал признание о втором и третьем боях с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, передает Sports.kz.

Головкин и «Канело» дважды дрались в прошлом, поединки закончились ничьей в 2017 году и победой «Канело» решением судей в 2018 году. Оглядываясь назад, Головкин предположил, что, вероятно, однажды во втором бою он ранил Альвареса.

«Возможно, во втором бою был момент (что я его задел). Возможно, я был близок к тому, чтобы причинить ему боль, но я не мог нанести ему еще один удар. Должен сказать, что на этом уровне бойцы обычно тренируются и готовятся избегать ударов и их последствий», - цитирует Геннадия Головкина Los Angeles Times.

Головкин признался, что победа в третьем бою была бы самой сладкой в его карьере.

«Я так думаю, и я думаю, что для нас обоих это будет самая сладкая победа, если мы выиграем», — сказал Головкин.

Фото: Sports.kz.



