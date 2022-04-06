Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Головкин сделал признание о своих целях в бою против Мураты

    6 Апреля 2022, 23:19

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) собирается продемонстрировать яркий и зрелищный бой против японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО). Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Sports.kz.

    «Я думаю, это действительно здорово, что такой бой состоится. Это будет масштабное, великолепное и по-настоящему запоминающееся событие. Это будет большое шоу. У боев в Японии есть история, и теперь я попытаюсь стать частью этой истории. Каждый вызов развивает меня и обогащает мою жизнь, поэтому я люблю такие вызовы. Это сделает мою жизнь более полноценной. Я могу больше узнать о себе», - признался Головкин.

    Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров