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    Головкин сделал неожиданное признание о своем возрасте

    30 Марта 2022, 14:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин сказал, что не испытывает никаких проблем с мотивацией и подготовкой к боям в почти 40-летнем возрасте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    8 апреля, накануне своего поединка с чемпионом WBA Super Риотой Муратой в Японии, Головкину исполнится 40 лет.

    «Меня мотивирует чувство гордости за свое выступление. Я хочу показывать фанатам великолепное шоу, Big Drama Show. Хочу демонстрировать весь свой потенциал. Как боксер, я хочу быть в наилучшей форме. Конечно, тренировки даются нелегко, но с годами опыта я стал умнее и более эффективным в своих тренировках. Я отлично себя чувствую, ощущаю себя на десять лет моложе. В этом плане ничего не изменилось. Я по-прежнему люблю бокс и наслаждаюсь усердными тренировками», — сказал в беседе с JiJi Press Геннадий.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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