Головкин сделал неожиданное признание о «Канело» и третьем бое

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин высказался о противостоянии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и ожидаемом третьем поединке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Канело» — самый сильный спортсмен и боксер, с которым я когда-либо сталкивался. Я думал, что выиграл первые два боя, так что победа в третьем была бы для меня тем же самым. Для меня ничего бы не изменилось», — цитирует Головкина ESPN.

Напомним, «Канело» дважды дрался с Головкиным — в 2017 и 2018 годах. Первый бой закончился скандальной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства голосов судей. Ожидается, что их третье противостояние может пройти 17 сентября.



