Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Головкин сделал финальное заявление перед третьим боем с «Канело»

    16 Сентября 2022, 07:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) выступил на пресс-конференции в Лас-Вегасе перед третьим боем с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57-2-2, 39 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Я очень рад снова быть здесь. Хотя с последнего раза прошло уже четыре года. Наконец-то сейчас это случилось. Я думаю, это самый большой день для всего бокса. Самый большой подарок фанатам. Я чувствую себя комфортно, я силен, я готов. Я уверен в своей победе, уверен в себе, уверен в своей команде, уверен в людях, которые меня поддерживают. Это моя жизнь, это моя настоящая жизнь. Мы с «Канело» — оба профессиональные спортсмены. Его стратегия — более агрессивная, моя — больше на опыте. Посмотрим. Ринг покажет, кто лучше. В этой жизни возможно все», — сказал Головкин.

    Третий бой Головкин — «Канело» состоится утром 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. На данный момент всеми поясами в 168 фунтах владеет «Канело». Для Головкина это будет первый бой в карьере не в среднем весе.


    Фото: instagram.com/gggboxing

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров