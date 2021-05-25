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    Головкин провел переговоры с DAZN и определился с боями в 2021 году

    25 Мая 2021, 18:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стали известны планы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе из Казахстана Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) до конца 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как сообщил портал World Boxing News, Головкин по-прежнему намерен 31 декабря сразиться с суперчемпионом WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Однако, по информации источника, команда GGG провела переговоры с Teiken Promotions (представители Мураты, прим. Sports.kz) и DAZN, после чего стороны пришли к соглашению провести промежуточные бои перед объединительным поединком в конце года. Отмечается, что Головкин и Мурата выступят в одном карде в августе-сентябре этого года. Имена соперников пока не уточняются.

    Ранее сообщалось, что бразильский боксер среднего веса Эскива Фалькао (28-0, 20 КО) проведет бой с Геннадием Головкиным.


    Автор:

    Спорт Головкин
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