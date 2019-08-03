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    Головкин прокомментировал отказ «Канело» от третьего боя

    3 Августа 2019, 15:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин высказался о вероятности проведения третьего поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, пишет Sports.kz.

    Геннадий рассчитывал сразиться с Альваресом в сентябре, но «Канело» незахотел снова выходить на ринг с GGG, а вместо этого попытался сначаладоговориться о поединке с Сергеем Ковалевым, затем нацелился на обязательнуюзащиту в бою с Сергеем Деревянченко. В итоге сторонам «Канело» и Деревянченкотак и не удалось прийти к соглашению, в результате чего Сауль лишилсячемпионского титула по версии IBF.

    «Кто знает, — сказал Головкин в ответ на вопрос о шансах в третий разсразиться с «Канело», — Спросите у него. Я готов».

    Управляющий директор GGG Promotions Том Леффлер сказал, что со своейстороны Головкин был готов к поединку с Альваресом, но им пришлось пойти инымпутем.

    «Геннадий всегда был готов с ним сразиться, готов к этому третьемупоединку. Но если нет, то он не может ждать. Ему нужно двигаться дальше.Подписание контракта с DAZN было самым быстрым способом устроить этот бой.Геннадий думал, что отбоксирует 14 сентября, но в какой-то момент емуприходится двигаться дальше. Произошли вещи, неподвластные GGG. Он можетконтролировать только свою собственную карьеру», — сказал он.

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    Спорт Головкин
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