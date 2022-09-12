Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с «Канело» и сделал заявление

ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин вместе со своей командой прилетел в Лас-Вегас, где 17 сентября проведет третий бой с Саулем «Канело» Альваресом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

У себя в соцсетях GGG поделился фотографией с прибытия и оповестил о позитивном настрое: «В Вегасе. Готовы к неделе боя. Жекпе-жек аптасына дайынбыз».

Напомним, что в третьем поединке Головкина и «Канело» на кону будут стоять все основные титулы чемпиона мира во втором среднем весе. По времени Казахстана событие состоится утром 18 сентября.

Ранее сообщалось о месте и времени проведения Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса.



Фото: instagram.com/gggboxing



