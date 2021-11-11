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    Головкин поздравил казахстанских боксеров с успехом на ЧМ-2021

    11 Ноября 2021, 09:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-профессионал, чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин поздравил команду Казахстана по боксу с успешным выступлением на чемпионате мира, который проходил в Сербии, передает МИА «Казинформ».

    «Рад за наших казахстанских боксеров, которые успешно выступили на чемпионате мира в Сербии. Поздравляю и ребят, и тренеров, и федерацию во главе с Кенесом Хамитовичем с достойным результатом. Удачи в дальнейшей подготовке к Азиатским играм. #AlgaKazakhstan», - написал Головкин в Twitter.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Соотечественники Спорт Головкин Бокс
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