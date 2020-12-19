Головкин поздравил казахстанцев с Днем независимости и поблагодарил за поддержку

ГОЛЛИВУД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), нанесший сокрушительное поражение польскому боксеру Камилу Шеремету (21-1, 5 КО) и установивший новый рекорд, поздравил казахстанцев с Днем независимости и поблагодарил за поддержку, передает МИА «Казинформ».

«Казахстан, я поздравляю Вас с Днем независимости. Это все для нашей Родины. Вместе мы сила. Алга, Казахстан!», - сказал Геннадий Головкин сразу после боя.

Казахстанский боксер прокомментировал свою защиту титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO в бою против поляка Камила Шереметы, сообщает Sports.kz.

По словам Головкина, он не был удивлен стойкостью своего оппонента, который сумел подняться после четырех нокдаунов.

— Для меня это не было большим сюрпризом, потому что это высокий уровень. Камил Шеремета — великолепный боксер. Да ладно вам, ребята, я не удивлен. Я лишь чувствую себя очень комфортно, потому что я усердно работал, у меня было много времени. Рядом со мной много хороших людей, которые меня поддерживают. Я очень горжусь своей командой, — заявил после боя Геннадий.

Глава государства поздравил Геннадия Головкина с победой.

Напомним, поединок прошел сегодня на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде (США, штат Флорида). На кону стояли титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, которые принадлежали казахстанцу. Бой не продлился всю отведенную дистанцию в двенадцать раундов и закончился досрочной победой Головкина — его соперник не вышел на восьмой раунд, в первом, втором, четвертом и седьмом поляк побывал в нокдаунах.

Таким образом, Геннадий Головкин одержал уже 41-ю победу в своей профессиональной карьере и успешно защитил пояса IBF и IBO. Камил Шеремета потерпел первое поражение на профи-ринге.



