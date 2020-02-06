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    Головкин попал в пятерку лучших боксеров по итогам десятилетия

    6 Февраля 2020, 16:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxingscene.com представил первую часть рейтинга 20 сильнейших боксеров десятилетия, в которую также включил казахстанского средневеса Геннадия Головкина, пишет Sports.kz.

    GGG был удостоен четвертой позиции, уступив лишь Саулю «Канело» Альваресу, Флойду Мэйвезеру и Теренсу Кроуфорду.

    «До сих пор только две награды в среднем весе избежали хватки казахстанского нокаут-артиста: пояс WBO и корона линейного чемпиона. Головкин никогда не получал шанса выиграть первый; до сих пор есть многие, кто считает, что второй титул он заслужил в первом поединке с Саулем Альваресом. В то время как критики указывали не малое количество звездных соперников-средневесов на его пути, Головкин столкнулся с теми из ТОП-10, кто был доступен, почти так же, как делали Марвин Хаглер и Бернард Хопкинс, пока не появились большие имена. Головкин продолжил свое ожидание, имея разрушительный авторитет, начав декаду с 18 последовательными нокаутами и в конечном итоге объединив три из четырех главных титулов чемпиона мира в единственной категории, которую он когда-либо называл своим «домом», - пишется в материале.



    Фото: vk.com/ggolovkin

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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