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    Головкин получит самый большой гонорар за бой в карьере

    24 Июля 2020, 14:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации издания The Athletic, гарантированный гонорар казахстанского боксера Геннадия Головкина за третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом составит 30 миллионов долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Из всех фиксированных гонораров в карьере Головкина это рекордная сумма. Ранее максимальный гарантированный гонорар 38-летнего казахстанца за бой составлял 15 миллионов долларов — столько Головкин получил от DAZN за поединки с канадцем Стивом Роллсом и украинцем Сергеем Деревянченко.
    Также The Athletic раскрыл и гонорар «Канело» за третий бой с Головкиным — мексиканской звезде за него гарантированно заплатят 45 миллионов долларов.

    Стоит отметить, что прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин включен в топ-25 боксеров современности.

    На днях аналитик телеканала Showtime Эл Бернштейн рассказал, когда может состояться третий бой Головкин — «Канело».


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин
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