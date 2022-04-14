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    Головкин получил вызов от непобежденного чемпиона WBC

    14 Апреля 2022, 19:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новоиспеченный «временный» чемпион мира WBC в первом среднем весе, 24-летний американец Себастьян Фундора положительно отнесся к перспективе в будущем разделить ринг с такими звездами бокса, как Сауль «Канело» Альварес и Геннадий Головкин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    9 апреля Фундора (19-0-1, 13 КО) завладел титулом WBC Interim, досрочно победив своего соотечественника Эриксона Лубина (24-2, 17 КО).

    «Кто бы не хотел? Все хотят сразиться с «Канело». Если бы я смог уложиться в этот вес, то почему бы и нет? Это же не сбрасывать, а набирать, так что, если бы я смог бы в конечном итоге подняться в средний или второй средний дивизион, то я смог бы это сделать [подраться с «Канело»]. Может быть, в будущем это случится. Мне лишь нужно попробовать себя в этом весе и посмотреть, что будет. То же самое касается и Головкина. Если возникнет такая возможность, то я это сделаю», — сказал Фундора в беседе с The DAZN Boxing Show.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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